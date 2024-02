Nettuno | cani liberi in spiaggia e senza museruola | paura e rabbia tra i cittadini

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dueaggressivisulladi: in appena pochi giorni, rischiate due violente aggressioni.di(credits Spiagge.it) – Ilcorrieredellacitta.comDa diversi giorni fa discutere il fenomeno legato a due, di grossa taglia, lasciatisulladi. Gli animali, che in più frangenti si sarebbero dimostrati tutt’altro che giocherelloni con iche fruiscono dell’arenile, la scorsa settimana si sarebbero resi protagonisti di diversi disagi recati alla stessa cittadinanza che passeggiava sul bagnasciuga.e aggressivi sulladi: il fatto Nel ciclone ...

Nettuno, pitbull e pastore tedesco lascati liberi sulla spiaggia di ponente. La paura della gente: ...gestione dei cani e non essere superficiali". Alcuni residenti della zona hanno deciso di segnalare l'inquietante presenza del pitbull e del pastore tedesco al comando della Polizia locale di Nettuno ...

Cani aggressivi o killer, il dottor Verde di Nettuno: 'La colpa è dell'uomo': Dopo la morte di un uomo che correva a Manziana, aggredito da due Rottweiler e un pastore tedesco che ha ...

Cani killer, il veterinario della Polizia: "Non sono pazzi, colpa dell'uomo": ... veterinario e responsabile dell'infermeria della storica Scuola della Polizia di Stato a Nettuno. Allora dottore, siamo di fronte a un fenomeno di follia dei cani 'No, assolutamente no. I cani non ...