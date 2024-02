(Di lunedì 19 febbraio 2024) I protagonisti delle proteste del 2011 uccisi, in esilio, o in cella. La repressione di ogni dissenso, l'abbandono di ogni parvenza liberale

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già primo ministro (1999-2000, 2008-2012) e attuale presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

Nemtsov, Navalny e gli altri «ragazzi di piazza Bolotnaya»: così Putin ha azzerato l’opposizione Corriere della Sera

Putin, i nemici morti misteriosamente: la lunga scia da Nemtsov e Politkovskaya sino a Navalny ilmessaggero.it

Cittadini e intellettuali russi dopo la morte di Navalny: “Con lui muore la speranza. Ma l’esempio resta”: Il grande scrittore Sorokin, il politico Gozman, l’intellettuale Etkind, l’attivista Olga Misik, l’amico Bill Browder e la gente comune commentano ...

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Zelensky: «Stipulati accordi per aiuti militari da altri Paesi: • Novaya Gazeta: «Corpo di Navalny in ospedale siberiano, ha lividi». • Manifestazioni per Navalny in tutto il mondo, in Russia 401 fermi. • Oggi la moglie di Navalny al Consiglio Ue. Vedrà anche Mich ...

