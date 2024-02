Negato per il terzo giorno alla madre e ai legali l' accesso al corpo di Navalny | prolungate le indagini

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Salgono a oltre 400 i fermi in Russia di persone che rendevano omaggio al dissidente russo, morto in carcere. La vedova Yulia è a Bruxelles, sarà al Consiglio Affari Esteri

'Negato accesso alla salma di Navalny per il terzo giorno' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Negato per il terzo giorno alla madre e ai legali l'accesso al corpo di Navalny L'HuffPost

Navalny, il mistero del cadavere: «Non fanno vedere il corpo alla madre». Ipotesi scambio di prigionieri, proteste e arresti in Russia: La morte dell'oppositore di Putin non ha sconvolto solo l'Occidente. Tantissimi in Russia sono scesi in piazza per ricordare il blogger che era detenuto nelle carceri russe dall'inizio del 2021. La ...

Russia, alla madre di Navalny e ai suoi avvocati negato vedere il corpo: Roma, 19 feb. (askanews) – Ai parenti del defunto leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny è stato negato l’accesso al suo corpo per tre giorni, ha riferito oggi la sua squadra, precisando che su ...