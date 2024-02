Nebbia e smog | ma quanto durano? Il meteorologo | tregua in arrivo in Pianura padana

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 –, madura? Mentre da giorni si chiudono le autostrade, dall’Autobrennero all’A26 all’A1 proprio per mancanza di visibilità e paurosi tamponamenti, cerchiamo di capire da Edoardo Ferrara,di 3BMeteo, quando si aprirà uno spiraglio almeno sulle condizioni del tempo., quali sono le previsioni? "In giornata – chiarisce Ferrara rispondendo a mezzogiorno alle domande di Qn.net – le nebbie dovrebbero sollevarsi e la qualità dell’aria dovrebbe migliorare, almeno sullaorientale. Tra domani e mercoledì sono possibili banchi disoprattutto lungo il Po, in particolare tra la notte e la mattina. Da giovedì l’di una perturbazione ...

A Rimini la nebbia riporta in alto lo smog, in Emilia fa chiudere le autostrade: Con l'alta pressione, la nebbia e l'assenza di ventilazione le micropolveri tornano sopra i limiti : a Rimini sabato il Pm10 è tornato di nuovo sopra la soglia di 50 microgrammi per metro cubo con un valore di 59. Ma in ...

Previsioni meteo a Verona, sarà un fine settimana con l'ombrello: Pm10, la pioggia spazza via lo smog: Verona torna in zona verde. Previsioni meteo a Verona. Per ... Non si escludono però banchi di nebbia al mattino presto specialmente nella bassa , nel qual caso ...

Smog e polveri tossiche, il dossier: 'Aria ancora troppo inquinata, manca ultimo miglio': In questi giorni abbiamo assistito anche al fenomeno della cosiddetta 'neve chimica' ovvero nebbia ... No allo smog!' con la quale chiede al Governo risposte urgenti nella lotta allo smog, a partire ...