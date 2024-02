Nebbia e incidenti | inferno sulla A1 Tamponamenti a raffica | Italia spaccata in due

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuova mattinata infernale sulle autostradene. Un maxi-tamponamentoA1 nel tratto compreso fra Parma e Piacenza causato da importanti banchi diha coinvolto decine di auto. Sul posto sono arrivate le pattuglie di Autostrade per l'e Polizia Stradale e mezzi di soccorso. A causa della gravità della situazione è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Parma, in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso, fa sapere Autostrade per l', si segnalano code in direzione di Bologna e 7 km di coda in direzione di Milano. A chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Piacenza OvestA21 Torino-Brescia, dove si sono formati 2 km di coda, e di fare rientro in autostrada da Parma, ...