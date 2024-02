Nba | LeBron James | “Spero di restare ai Lakers | alle Olimpiadi ci sarò”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A margine dell’All Star Game di Indianapolis,ha confessato di vedersi in futuro ancora con la canotta gialloviola: “Sono un Laker, sono felicissimo di esserlo stato per sei anni edi esserlo ancora“. Kingha poi aggiunto: “Non so quanto durerà ancora e quale maglia vestirò masia ancora quella dei, vedremo“. All’età di 39 anninon sembra dunque intenzionato a smettere, ma anzi vuole essere protagonista anche in nazionale con la maglia di Team Usa, con i Giochi Olimpici di Parigi all’orizzonte: “Mi sono impegnato a far parte della squadra olimpica, tutto chiaramente dipende dmie condizioni ma ad oggi mi sento abbastanza in forma per poter fare parte della squadra e giocare ai miei livelli“. SportFace.

NBA, le foto più belle dell'All - Star Game 2024: ...stelle della storia NBA, l'All - Star Weekend 2024. Partita dal punteggio record, in cui si è imposta nettamente la squadra dell'Est capitanata da Giannis Antetokounmpo. Capitano dell'Ovest LeBron ...

NBA, Draymond Green: "Mi sono interessato dell'affare LeBron, ma Kuminga non si tocca": ...più influenti di tutto il panorama NBA e un discreto 'burattinaio' dietro le quinte, coinvolto anche in quella che è la voce più clamorosa di quest'anno l'interessamento degli Warriors per LeBron ...

NBA, LeBron James parla del futuro: "Felice ai Lakers. Warriors L'ho saputo come voi": LeBron non sa ancora come ritirarsi: 'Tour di addio o fare come Duncan' James non si è esposto ... citando il cinque volte campione NBA con i San Antonio Spurs come esempio di un ritiro all'improvviso ...