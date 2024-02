Nba | LeBron James e le voci su Golden State | A me non sono arrivate offerte Felice ai Lakers

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Milano, 19 febbraio 2024 –? Una clamorosa voce che ha fatto davvero rumore nelle ore successive alla chiusura del mercato. Secondo gli esperti americani, i Dubs ci avrebbero provato sul serio, con il tentativo tuttavia andato a vuoto a causa del rifiuto dell'offerta da parte dei Los Angeles. Un argomento questo trattato direttamente con il numero 23 gialloviola a margine della partita delle stelle dell'All Star Game (il 20esimo per l'ex Miami e Cleveland). "Ne ho sentito parlare quando l’hanno sentito tutti quanti - le parole di Kingsa TNT, riportate da Sky Sport - A volte ciconversazioni a porte chiuse di cui nemmenoa conoscenza. E in questo caso a me non è arrivato nulla.un ...

NBA, le foto più belle dell'All - Star Game 2024: ...stelle della storia NBA, l'All - Star Weekend 2024. Partita dal punteggio record, in cui si è imposta nettamente la squadra dell'Est capitanata da Giannis Antetokounmpo. Capitano dell'Ovest LeBron ...

NBA, Draymond Green: "Mi sono interessato dell'affare LeBron, ma Kuminga non si tocca": ...più influenti di tutto il panorama NBA e un discreto 'burattinaio' dietro le quinte, coinvolto anche in quella che è la voce più clamorosa di quest'anno l'interessamento degli Warriors per LeBron ...

NBA, LeBron James parla del futuro: "Felice ai Lakers. Warriors L'ho saputo come voi": LeBron non sa ancora come ritirarsi: 'Tour di addio o fare come Duncan' James non si è esposto ... citando il cinque volte campione NBA con i San Antonio Spurs come esempio di un ritiro all'improvviso ...