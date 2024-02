Navalny | il corpo resta segreto La moglie di Litvinenko | Putin ha ucciso ancora

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gli inquirenti russi che indagano sulla morte in carcere dell'oppositore Alexeihanno annunciato a sua madre che «estenderanno» l'inchiesta. «Il Comitato investigativo ha detto alla madre e agli avvocati che l'indagine sulla morte diè stata prolungata e non è noto per quanto tempo durerà», ha fatto sapere la portavoce del politico, Kira Yarmysh. «La causa della morte è'indeterminata'» ha aggiunto, «mentono, prendono tempo e non lo nascondono nemmeno». Fino a che le indagini non saranno concluse, ildell'oppositore non dovrebbe essere restituito alla famiglia. Marinadell'ex agente russo dell'Fsb Alexander, morto avvelenato nel 2006 dopo aver bevuto del tè con polonio-210 radioattivo, ha concesso una ...

