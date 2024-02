Navalny | scontro sulle identificazioni Piantedosi | Non comprimono libertà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'identificazione a Milano del gruppo di persone che a Milano ha ricordato Alexei, l'oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia, diventa un caso. Della vicenda ha parlato il ministro dell'Interno, Matteo, proprio a Milano per la firma di un protocollo d'intesa sulla valorizzazione dei beni confiscati con la Regione Lombardia. Interpellato da cronisti sul punto, a margine dell'evento in Prefettura,ha risposto: «È capitato anche a me nella vita di essere identificato, non credo che che sia un dato che comprime una qualchepersonale. L'identificazione delle persone è un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza per il controllo del territorio». Parole che hanno provocato la reazione del senatore Pd, Filippo Sensi, il primo ieri ad aver sollevato il ...