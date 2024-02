Navalny | niente corpo alla famiglia per altri 14 giorni E Biden pensa a nuove sanzioni contro la Russia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mosca, 19 febbraio 2024 – Ildi Alexeinon sarà restituitoper14. Lo hanno comunicato gli investigatorimadre dell’oppositore di Putin morto venerdì scorso nella colonia penale IK-3. Lo ha scritto su X l'ex portavoce di, Kira Yarmysh, secondo la quale la motivazione è che la salma deve essere sottoposta a “esami chimici”. Demonstrators during the torchlight procession in memory ofn opposition leader and outspoken Kremlin critic Alexei, who died in a Arctic penal colony, the Federal Penitentiary Service of the Yamalo-Nenets Autonomous District, in Capitol Square, Rome, Italy, 19 February 2024. ANSA/ANGELO CARCONI Cos’è il Novichok, il nervino ...

Fiaccolata per Navalny, fischiato Massimiliano Romeo della Lega: 'Vattene a Mosca': Stasera siamo qua solo per Navalny e per quelli come lui che rischiano la vita o che la perdano, come gli ucraini da cui io starò il 24. In Italia - ha ricordato Calenda - niente si riesce a fare ...

"Continuerò a lottare per il nostro paese", il discorso integrale di Yulia Navalnaya a Bruxelles: ... nell'eterno inverno, Putin non ha ucciso solo un uomo, Alexei Navalny. Voleva uccidere insieme a ... Non c'è niente dentro tranne uno sgabello, un lavandino, un buco nel pavimento al posto del water e ...

Social, giovani ed Europa: cosa non sta funzionando e che c'entra l'Unicas: Niente sistemi, solo fatti 'forti' ed eclatanti Si crea quindi un buco, anzi, una voragine, dalla ... Come l'antagonista di Calenda su Navalny. E Come i ragazzini analizzati dall'Università di Cassino : ...