Navalny morto di notte e tenuto nascosto per ore? L' ispezione a sorpresa nell' IK-3 | le celle chiuse e l' arrivo dell' ambulanza

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’ Ucraina . Kiev : «Nella notte abbattuti 4 droni ... (corriere)

Magi (+Europa): "La responsabilità della morte di Navalny è di Putin": ... segretario di +Europa, a margine della fiaccolata organizzata da Azione in onore di Navalny, il dissidente russo morto in carcere.

Fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto in prigione: Registrazione video della manifestazione "Fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto in prigione", registrato a Roma lunedì 19 febbraio 2024 alle 18:33. Sono intervenuti: Teresa Bellanova (già ministro dell'Agricoltura), Raffaella Paita (...

Navalny, Renzi "Putin responsabile e l'Europa si deve svegliare": Ha detto così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, durante il suo intervento al Tg2 Post parlando di Alexei Navalny, oppositore di Putin in Russia morto pochi giorni fa. "Sono state bellissime le ...