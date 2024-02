Navalny | morte è mistero e Russia fa muro La moglie Yulia oggi al Consiglio Ue

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) –Navalnaya,di Alexeimorto in carcere inall’età di 47 anni, saràalAffari Esteri dell’Ue. A darne notizia è stato ieri l’alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Ue, Josep Borrell su X. “I ministri dell’Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà ine onoreranno la memoria di Alexei” aggiunge. “Il messaggio è chiaro: abbiamo un ‘problema russo’ di fronte a noi e questo rappresenta una grande sfida” aveva detto Borrell durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Secondo quanto scrive Novaya Gazeta, che cita una fonte delle unità paramediche, il corpo diè nell’obitorio dell’ospedale distrettuale di Salekhard in ...