Navalny | morte è mistero e Russia fa muro La moglie Yulia oggi al Consiglio Ue

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) –Navalnaya,di Alexeimorto in carcere inall'età di 47 anni, saràalAffari Esteri dell'Ue. A darne notizia è stato ieri l'alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue, Josep Borrell su X. "I ministri dell'Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà