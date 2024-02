Navalny | la vedova Yulia sfida Putin | «Lo ha ucciso lui | ha usato il Novichok Sappiamo perché e ve lo diremo presto»

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’ Ucraina . Kiev : «Nella notte abbattuti 4 droni ... (corriere)

Fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto in prigione: Registrazione video della manifestazione "Fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto in prigione", registrato a Roma lunedì 19 febbraio 2024 ... Benedetto Della Vedova (...

Navalny, Tajani: a Yulia solidarietà e sostegno da Ue e Italia: Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendo ai giornalisti oggi a Bruxelles sull'incontro che ha avuto con il Consiglio Affari esteri dell'Ue la vedova di Aleksey Navalny, il ...

"Continuerò il lavoro di Alexei": chi è Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore di Putin: 'Putin ed i suoi uomini verranno puniti per quello che hanno fatto al nostro Paese, alla nostra famiglia e a mio marito'. Questa la promessa della vedova del dissidente russo Alexei Navalny, morto nella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artica di Yamalo - Nenets, dove era rinchiuso. Il primo incontro tra i due nel 1998, ...