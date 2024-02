Navalny | la moglie | “Mio marito ucciso da Putin Sarò la sua erede” Sospetti sul Novichok Roma | corteo bipartisan in Campidoglio

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Mioè statoda". La vedova di Alexeinon ha dubbi sul responsabile della morte del. Afferma che la morte potrebbe essere stata indotta con l'uso del, l'agente nervino già comparso nel precedente avvelenamento dell'oppositore, nel 2020. In un video diffuso sui social, Yulia Navalnaya, annuncia di essere pronta a raccogliere l'eredità politica del, proprio nel giorno in cui sbarca a Bruxelles per partecipare al Consiglio dei ministri degli Esteri della Ue L'articolo proviene da Firenze Post.