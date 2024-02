«Putin ha ucciso mio marito »: lo ha affermato la vedova di Alexei Navalny , Yulia , in un video po stato sui social in cui accusa le autorità russe di ... (ilmessaggero)

Roma si prepara a ospitare una fiaccolata in memoria di Alexei Navalny , il principale oppositore russo tragicamente scomparso in prigione. L’evento, ... (thesocialpost)

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

Navalny, la moglie: "Lo ha ucciso Putin, avvelenato con il Novichok. Continuerò il suo lavoro": " Per Navalny, per la libertà ". Una fiaccolata in memoria del principale oppositore russo, morto in prigione venerdì scorso. L'appuntamento è per oggi, lunedì 19 febbraio, in piazza del Campidoglio, ...

L'annuncio della moglie di Navalny: "Continuerò il lavoro di Aleksej, lotterò per la Russia. Putin lo ha ucciso con il Novichok": E lancia un appello su YouTube: "Continuerò il lavoro di Aleksej Navalny. Continuerò a lottare per ... O anche "moglie del decabrista", che in Russia è sinonimo di devozione smisurata al marito. Nel ...

Navalny e Putin, cos'è successo Dario Fabbri: "Non giriamoci intorno": Il copro di Navalny in un ospedale con i lividi. La moglie attesa a Bruxelles 'Senza girarci troppo intorno, Putin è responsabile, in modo diretto o meno', ha scandito Dario Fabbri ai microfoni della ...