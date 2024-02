Navalny | la figlia 23enne | “Posso solo sognare di essere come lui”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Assidua di Instagram, non ha ancora pubblicato niente sulla morte del dissidente Potrebbelei la delfina del padre, Aleksei: laDasha Navalnaya, un'assidua di Instagram che però non ha ancora pubblicato niente sulla morte del dissidente. Studi a Stanford, psicologia sociale e scienze politiche, con borsa di studio, in una delle rare