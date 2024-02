Navalny | ' identificati a Milano ma non facevamo nulla di male'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Non abbiamo fattodi. Stavamo parlando, avevamo solo l'idea di condividere il dolore": Marina Davydova, dell'associazione Annaviva, racconta in questo modo di quanto accaduto ieri ai giardini Anna Politkovskaja a, quando le persone arrivate per commemorare Alexeie lasciare un fiore sono state identificate. Cosa che ha creato polemiche. "Siamo rimasti stupefatti, noi e anche gli italiani che si sono sentiti come in Russia e i russi - ha osservato - si sono spaventati tantissimo. Sono persone che in Russia sono scappate dal regime. "Ci siamo riuniti per commemorare, non era una manifestazione. Volevamo solo lasciare una foto o un fiore. Una decina di persone in silenzio. Quando siamo arrivati - ha aggiunto Davydova - c'era già personale in borghese che ci stava ...