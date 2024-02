Navalny | giallo sull' autopsia La madre | Negato l' accesso all' obitorio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alladi Alexey, Lyudmila Navalnaya, è stato impedito, per il terzo giorno consecutivo, di entrate nell'per vedere il corpo del figlio

Roma, 18 febbraio 2024 – Alexei Navalny sarebbe morto per "sindrome da morte improvvisa". Questa è la versione ufficiale del Cremlino sulle cause ... (quotidiano)

Novaya Gazeta Europa ha appreso che il corpo di Alexey Navalny si trova nell'obitorio dell'ospedale distrettuale di Salekhard, in Siberia . A tutto ... (iltempo)

Il cadavere dell'oppositore di Putin si trova nell'obitorio di Salekhard, anche se solitamente i corpi dei prigionieri vengono portati in un altro ... (ilgiornale)

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già primo ministro (1999-2000, 2008-2012) e attuale presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

Morte Navalny, giallo sul corpo e sui lividi. La moglie lunedì al Consiglio Ue Il Sole 24 ORE

Navalny, giallo sul corpo: "In Siberia, lividi da convulsioni". Cosa si sa Il Tempo

Navalny, il giallo sull'orario della morte (tenuta nascosta per ore): la notte agitata nell'IK-3, le celle chiuse e l'arrivo dell'ambulanza: La visita degli agenti dei servizi segreti russi del FSB nei giorni precedenti il decesso, gli strani movimenti della notte prima definiti come «misteriosa confusione». Tutti elementi che avvicinano ...

Navalny, ancora giallo sulla morte. Famiglia chiede restituzione corpo: La famiglia di Alexei Navalny ha chiesto la restituzione del corpo del leader dell'opposizione russa, accusando le autorità di averlo nascosto per coprire ...

