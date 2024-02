(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) –allaper Alekseyin piazza del. Alla manifestazione convocata da Carlo Calenda che vede in piazza dezioni di tutti i partiti per ricordare il leader dell’opposizione russa morto il 16 febbraio scorso, la dezione del Carroccio è stata accolta aldi '' e 'via, via'. Sulla piazza

AGI - "Ucciso da Putin. Ucciso ma non piegato". È uno dei messaggi per Alexei Navalny lasciati in piazza del Campidoglio sotto una gigantografia ... (agi)

Roma, 19 febbraio 2024 – Piazza del Campidoglio si riempie di fiaccole per la manifestazione bipartisan in ricordo del dissidente russo Alexei ... (quotidiano)

Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Lega contestata alla fiaccolata per Aleksey Navalny in piazza del Campidoglio . Alla manifestazione ... ()

Navalny, fiaccolata in Campidoglio: contestata la Lega al grido di "vergogna, via via": Sotto la statua di Marco Aurelio una gigantografia dell'oppositore russo morto venerdì scorso Lega contestata alla fiaccolata per Aleksey Navalny in piazza del Campidoglio. Alla manifestazione convocata da Carlo Calenda che vede in piazza delegazioni di tutti i partiti per ricordare il leader dell'opposizione ...

In direzione Pd Schlein decide di non decidere sul terzo mandato. E mette su un tavolo: Rischio spaccatura Sullo stesso argomento: Un giorno da De Luca: insulti a Meloni e sfide alla polizia: "Mi devono uccidere" Chi ci sarà alla fiaccolata per Navalny in Campidoglio. Le ambiguità di ...

Navalny, Conte: coraggioso, sfidò Putin. Ma non dimenticare Assange: 'Oggi " ha scritto Conte " il Movimento 5 stelle prenderà parte alla fiaccolata dedicata ad Aleksej Naval'nyj, noto attivista, blogger, tra i più tenaci oppositori di Putin. Avevamo chiesto giustizia ...