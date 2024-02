Navalny | fiaccolata al Campidoglio – la moglie | “Putin ha ucciso mio marito”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma si prepara a ospitare unain memoria di Alexei, il principale oppositore russo tragicamente scomparso in prigione. L’evento, sotto lo slogan “Per, per la libertà“, si terrà alle 18:30 in piazza del, diventando un simbolo tangibile di unità e resistenza contro la repressione politica. L’iniziativa, promossa da Carlo Calenda, leader di Azione, ha ottenuto il consenso trasversale di tutte le forze politiche italiane, superando le divisioni ideologiche per concentrarsi sull’importanza dei diritti umani e della libertà di espressione.Leggi anche:morto prima di uno scambio di prigionieri con gli Usa. La rivelazioneLeggi anche:, il post d’addio dellaYulia: “ Ti amo” Critiche a Matteo Salvini per le sue ...

