Navalny | fiaccolata a Roma | urla e cori contro il leghista | ecco l' odio rosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Vergogna, vergogna". Questo gridano alcuni partecipanti alla, in corso al Campidoglio per ricordare la morte del dissidente russoil capogruppo della Lega a palazzo Madama, Massimiliano Romeo, anch'egli in piazza. Ma Romeo non rimane a guardare e alle contestazioni chiede di "non strumentalizzare". "È ipocrita chi si dice liberale e democratico e poi vuole vietare la piazza alla Lega. È importante essere qui per una forza come la Lega, che ha sempre difeso la libertà di espressione, per difendere tutte le libertà. Siamo qui per questo, perchési è battuto per difendere tutte le libertà. Nessuna ipocrisia, qualcuno ci ha definito filoputiniani solo perché auspichiamo una soluzione diplomatica del conflitto", sono le sue parole. E ancora: "Quelli che si dichiarano verbalmente liberali ...