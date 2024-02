Navalny | ecco quando sarà restituito il corpo La moglie | “Continuerò la sua lotta”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ildi Alexeinonconsegnato alla famiglia prima di quattordici giorni. Questa la comunicazione degli investigatori russi alla madre del principale oppositore di Putin. La salma deve essere esposta a “esami chimici”, ha scritto l’ex portavoce del politico, Kira Yarmysh. La vedova, Yulia Navalnaya, annuncia di voler proseguire il lavoro del marito.Leggi anche:, von der Leyen: “Ucciso intenzionalmente” Alexei e Yulia“Mentono e prendono tempo” “La madre di Alexei e i suoi avvocati sono arrivati all’obitorio questa mattina presto. Non è stato permesso loro di entrare. Uno degli avvocati è stato letteralmente spinto fuori.è stato chiesto al personale se ildi Alexei fosse lì, non hanno risposto”. Questa la testimonianza ...

secondo le autorità russe Alexei Navalny sarebbe morto per quella che loro definiscono la "sindrome da morte improvvisa". E’ una tesi che non ... (feedpress.me)

Schlein: "Morte di Navalny è frutto del regime autocratico e oppressivo di Putin": ...che in Russia vengono arrestati perché si radunano per dissentire e per protestare per la morte di Navalny. E' il volto autocratico e oppressivo del regime di Putin, che uccide il dissenso. Ecco ...

Chi è Svetlana Tikhanovskaya, la nuova Navalny, leader dell'opposizione bielorussa a Lukashenko, in esilio da anni: Ecco chi è, la sua storia, e quello che potrebbe accaderle di Diana Mihaylova D opo l'improvvisa morte di Alexei Navalny venerdì 16 febbraio, il Mondo è rimasto sotto shock. Il politico e dissidente ...

L'appello di Yulia Navalnaya: il testo integrale: ... nell'eterno inverno, Putin non ha ucciso solo un uomo, Alexei Navalny. Voleva uccidere insieme a ... Ecco il nostro ultimo incontro con lui a metà febbraio 2022, la nostra ultima foto. Esattamente due ...