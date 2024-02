Navalny | Conte | “Ci inchiniamo di fronte al suo coraggio”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Oggi il Movimento 5 Stelle prenderà parte alla fiaccolata dedicata ad Aleksej, noto attivista, blogger, tra i più tenaci oppositori di Putin. Avevamo chiesto giustizia nei suoi confronti già nel 2020, quando era stato ricoverato in gravi condizioni per l’avvelenamento tramite l’agente nervino Novichok”. È quanto afferma in un lungo posto su Facebook, il presidente del M5S, Giuseppe. Il Movimento 5 Stelle prenderà parte alla fiaccolata dedicata ad Aleksej. Lo ha annunciato il leader“Ancora più forte risuona la nostra richiesta di giustizia – aggiunge– ora che è deceduto in una sperduta colonia penale russa, in circostanze oscure, mentre era in attesa dell’ennesimo processo. Non potremmo condividere tutte le sue posizioni politiche, in particolare quelle ispirate a un ...

Il leader del M5s Giuseppe Conte non parteciperà questa sera alla fiaccolata per Navalny in Campidoglio, ma sarà presente una delegazione del M5s: ... (fanpage)

Chi ci sarà alla fiaccolata per Navalny in Campidoglio. Le ambiguità di Lega e M5s: Salvini e Conte non saranno alla commemorazione lanciata da Calenda. Al loro posto, alcuni parlamentari dal ... L'omaggio di Bono degli U2 a Navalny: "Dite il suo nome" La vita di Navalny ha molto da ...

L'ipocrisia di chi manifesta per Navalny e poi consegna gli ucraini a Putin. Il corsivo di Cangini: Discorso simile per Giuseppe Conte. Che senso ha mandare, come annunciato oggi a Repubblica dal leader del Movimento 5 Stelle, una delegazione di partito alla manifestazione sull'omicidio di Navalny, ...

In Sardegna il centrodestra vincerà unito. E andiamo in piazza per Navalny. Parla Lupi: D'altra parte l'esempio di Navalny deve essere per tutto l'Occidente, torno a ribadire, un monito ... Oggi Conte rilancia la possibilità dell'alleanza con Schlein, mentre tutti i leader del centrodestra ...