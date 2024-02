Navalny | causa della morte “ignota” | corpo non mostrato alla madre

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ladi Alexeiè "ancora". Kyra Yarmish, portavoce diall'estero, dal suo profilo X diffonde le informazioni raccolte nelle ultime ore de dai legali del dissidente russo, morto venerdì in una colonia penale in Siberia.di Alexey, Lyudmila Navalnaya, è stato impedito

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

Morte di Navalny: mistero sul corpo, dubbi su data e causa del decesso Euronews Italiano

Mosca, 'Navalny colpito da sindrome da morte improvvisa' Agenzia ANSA

U2, Bono in concerto a Las Vegas chiede un coro per Navalny: Durante il concerto degli U2 a Las Vegas, Bono ha reso omaggio al leader dell'opposizione russa Alexei Navalny morto sabato in un carcere in Siberia, invitando il pubblico dello Sphere, ...

Negato per il terzo giorno alla madre e ai legali l'accesso al corpo di Navalny: La famiglia di Navalny ha chiesto la restituzione del corpo e accusa le autorità russe di nasconderlo per coprire quello che sostiene sia un omicidio sponsorizzato dal Cremlino. Le cause del decesso ...

La manifestazione per Navalny oggi: La causa di morte in carcere più diffusa: e la più difficile da dimostrare. Ma anche sulla passeggiata "a meno 30" non ci sono certezze. A Mosca molte persone continua a ricordare Alexei Navalny ...