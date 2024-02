Navalny | causa della morte “ignota” | corpo non mostrato alla madre

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Oltre 300 persone arrestate in Russia nelle ultime ore per aver reso omaggio al leader dell'opposizione morto venerdì in una colonia penale in Siberia Ladi Alexeiè "ancora". Kyra Yarmish, portavoce diall'estero, dal suo profilo X diffonde le informazioni raccolte nelle ultime ore de dai

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

Morte Navalny, ultime news: causa "ignota", madre non può vedere corpo Adnkronos

Morte di Navalny: mistero sul corpo, dubbi su data e causa del decesso Euronews Italiano

Morte di Navalny: cui prodest: A chi giova la morte di Navalny Non certo a Putin, alle sue elezioni, alla sua nomea di dittatore intelligente. Far passare un prigioniero politico al rango di eroe nazionale non è certo un'azione di ...

Navalny, l'orario della morte che non torna (e forse nascosta per ore): la notte agitata nell'IK-3, le celle chiuse e l'arrivo dell'ambulanza: I dettagli sulla morte di Alexei Navalny sono avvolti da un alone di mistero. Cosa è successo all'interno della colonia penale IK-3 nell'Artico russo nei giorni e nelle ore ...