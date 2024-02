(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ladi Alexeiè “ancora”. Kyra Yarmish, portavoce diall’estero, dal suo profilo X diffonde le informazioni raccolte nelle ultime ore de dai legali del dissidente russo, morto venerdì in una colonia penale in Siberia.di Alexey, Lyudmila Navalnaya, è stato impedito per il terzo giorno consecutivo l’accesso all’obitorio per vedere ildel figlio. “Uno degli avvocati è stato letteralmente cacciato”, scrive Yarmysh su X. “Quando al personale è stato chiesto se ildi Alexei fosse lì, non hanno risposto”, prosegue il post. Quindi l’ulteriore aggiornamento: “Il comitato ...

Il corpo di Alexei Navalny presenta « lividi » che potrebbero essere stati provocati da un'azione di contenimento a causa di convulsioni e uno, in ... (ilmessaggero)

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

Morte di Navalny: mistero sul corpo, dubbi su data e causa del decesso Euronews Italiano

Mosca, 'Navalny colpito da sindrome da morte improvvisa' Agenzia ANSA

Negato per il terzo giorno alla madre e ai legali l'accesso al corpo di Navalny: La famiglia di Navalny ha chiesto la restituzione del corpo e accusa le autorità russe di nasconderlo per coprire quello che sostiene sia un omicidio sponsorizzato dal Cremlino. Le cause del decesso ...

La manifestazione per Navalny oggi: La causa di morte in carcere più diffusa: e la più difficile da dimostrare. Ma anche sulla passeggiata "a meno 30" non ci sono certezze. A Mosca molte persone continua a ricordare Alexei Navalny ...

Navalny, causa della morte “ignota”: corpo non mostrato alla madre: (Adnkronos) – La causa della morte di Alexei Navalny è “ancora ignota”. Kyra Yarmish, portavoce di Navalny all’estero, dal suo profilo X diffonde le informazioni raccolte nelle ultime ore dalla madre ...