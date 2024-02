Navalny, alla commemorazione a Milano c'era anche l'ex Br Alberto Franceschini: A quanto apprende l'Adnkronos, Franceschini era alla commemorazione di Alexei Navalny nei giardini dedicati ad Anna Politkovskaya. Chi è l'ex Br Franceschini è stato uno dei fondatori delle Brigate ...

La politica sale al Campidoglio per Navalny: le immagini della fiaccolata: Alla manifestazione organizzata da Calenda anche la Lega, contestata al grido di "Vergogna". Schlein: "Noi contro un regime che non tollera il dissenso e uccide la ...

Metropolis/504 - Morte Navalny, Manconi: 'Che coraggio i dissidenti, andrebbero protetti e coccolati': Luigi Manconi, sociologo ed ex sottosegretario alla Giustizia, da sempre in prima linea per i diritti civili, a Metropolis riflette su chi scende in piazza per Alexej Navalny, in Russia ma non solo. A Milano per esempio può capitare di venire ...