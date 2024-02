Navalny | a Roma la fiaccolata in piazza del Campidoglio per ricordare il dissidente russo

AGI - "Ucciso da Putin. Ucciso ma non piegato". È uno dei messaggi per Alexei Navalny lasciati in piazza del Campidoglio sotto una gigantografia ... (agi)

AGI - "Ucciso da Putin. Ucciso ma non piegato". È uno dei messaggi per Alexei Navalny lasciati in piazza del Campidoglio sotto una gigantografia ... (agi)

"Vergogna, vergogna". Questo gridano alcuni partecipanti alla fiaccolata , in corso al Campidoglio per ricordare la morte del dissidente ... (liberoquotidiano)

Navalny, fiaccolata a Roma: urla e cori contro Massimiliano Romeo: Siamo qui per questo, perché Navalny si è battuto per difendere tutte le libertà. Nessuna ipocrisia, qualcuno ci ha definito filoputiniani solo perché auspichiamo una soluzione diplomatica del ...

Fiaccolata per Navalny, fischiato Massimiliano Romeo della Lega: 'Vattene a Mosca': Il ringraziamento di Gualtieri: 'Non abbandoniamo altri dissidenti' Alla piazza sono giunti anche i ringraziamenti del sindaco di Roma: 'Navalny non era l'unico oppositore al regime, è importante ...

Fiaccolata per Navalny, il sindaco di Roma Gualtieri: "Siamo qui per gridare 'Fermati' a Putin": La morte di Navalny magari la considerano come atto di forza ma in realtà è un segno di debolezza, di paura e di distacco dal popolo russo". Lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in piazza ...