Navalnaya a Ue | colpire cerchia di Putin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 16.11 "non è la Russia e la Russia non è.Bisogna sostenere chi si oppone al regime".Così Yulia, la moglie di Navalny, morto in carcere nell' Artico russo. Parlando al Consiglio Esteri Ue,la vedova ha chiesto di "fare di più perladi" "Mio marito è morto da eroe", afferma. Il ministro Tajani conferma che "il governo italiano è a fianco di. Lei è determinata a battersi per la libertà".Le sanzioni sono un danno enorme per Mosca, secondo la donna."E' quello che stiamo facendo", dice Tajani.