Nascita geologica e nascita giuridica delle isole | intervista a Niki Aloupi

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lecostituiscono una entità territoriale ma anche, sebbene il confine tra i due àmbiti sia difficilmente tracciabile. L’, Professoressa di Diritto pubblico internazionale all’Universita? di Parigi Panthe?on-Assas, vuole proporre una analisi sul temae del Diritto del mare, in relazione alle decisioni e alle direttive tracciate dalla comunità internazionale. L’è stata raccolta nell’àmbitoattività dall’Osservatorio Eurispes sull’Insularità ed aree interne. Lei e? una esperta di diritto del mare. In una recente conferenza ha parlato della; che cosa intendeva dire? In particolare, ha ...