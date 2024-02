Nasce “JOFC Sordi Italia per l’inclusione dei tifosi sordi” perché “Nessuno sia lasciato indietro”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 19 febbraio 2024- E’ stato presentato il progetto sportivo e sociale “perdei” dal presidente del club Patrizio D’Ottavi e dai consiglieri direttivi Flavio Parisi, Augusto Liotta, Vittorio Pacifici, Mario Milione e Damiano Parisi. “L’obiettivo che perseguiamo, con grande impegno e dedizione, è quello di affiliarci presso lo Juventus Official Fan Club. Crediamo che ciò sia un passo molto importante per il mondo dei, in quanto il nostro è l’unico club di questo tipo, ine anche nel mondo, ad essere riconosciuto anche dalla squadra che amiamo e per noi è un fondamentale motivo di ...