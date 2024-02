Nasce ad Arezzo “Le stanze dell’opera” | la scuola per aspiranti cantanti lirici e musicisti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dall’11 marzo docenti di fama internazionale – tra cui l’ospite d’eccezione Katia Ricciarelli – seguiranno gli studenti e le studentesse che vogliono avvicinarsi al mondoche diventa così più accessibile In occasione dell’anno pucciniano, a settembre un workshop finalizzato alla messa in scena“Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini Katia Ricciarelli, Vesselina Kasarova, Giuseppe Gipali, Lucio Gallo oltre a manager di artistie audition planner: sarà all’insegna della musica classica internazionale il programma della nuova“Le” perguidata dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, le cui attività partiranno a marzo di ...

Una grande emozione ieri, 26 dicembre 2023, a Gricignano , nel comune di Sansepolcro in provincia di Arezzo , per la nascita di un agnellino proprio ... ()

POSA PRIMA PIETRA, AL VIA I LAVORI PER REALIZZARE LA MENSA DELLA SCUOLA FRANCESCHINI DI POROTTO: La forma dell'immobile nasce dall'aggregazione libera di un modulo quadrato assunto come base della ... 20 febbraio alle 16.30 alla Sala Riunioni della sede dei Servizi educativi di via guido d'Arezzo ...

Calcio a cinque, ad Arezzo nasce la squadra dei parroci: Anche grazie al sostegno del vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca. "L'obiettivo è unire l'istituzione della chiesa col mondo sportivo - ha spiegato Bernardini - . Ma i parroci ...

Arezzo, nasce la squadra di calcio a cinque di soli preti: è la prima volta in Italia, sarà affidata ad un ex vice allenatore di Cosmi all'...: La panchina di questa singolare squadra di calcio sarà affidata a Mario Palazzi, ex calciatore dell'Arezzo.