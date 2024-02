Napoli | operaio 35enne precipita e muore

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 17.30 Unè morto in un incidente sul lavoro ad Afragola (). L'uomo, 35 anni, èto da un' altezza di oltre tre metri mentre lavorava alla ristrutturazione di un edificio. E' stato soccorso, ma è morto durante il tragitto in ospedale.

