Napoli | verso il nuovo corso in panchina

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ladel: come riporta il sito della Gazzetta dello Sport, ilè in via di definizione. In queste ore Aurelio De Laurentiis ha incontrato Francesco Calzona in un albergo del lungomare napoletano, per il summit decisivo che condurrà alla firma dell’accordo fino al termine della stagione. Calzona manterrà il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia e un argomento delicato della discussione ha riguardato la composizione del suo staff tecnico e la disponibilità dei relativi membri quando la nazionale sarà impegnata alla fine di marzo., con Calzona… Ci saranno il preparatore atletico Sinatti, che era stato motivo di contrasti con Rudi Garcia, e Bonomi, ma non Hamsik al momento. Le firme dei documenti sono previste già in serata, in modo che l’allenatore possa ...