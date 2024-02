Napoli | un alternanza di sentimenti…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Anche il Corriere della Sera ha fatto il punto sul delicato momento del: “I giocatori protestano con Mazzarri nell’intervallo della partita col Genoa poi a mente fredda si scusano. In campo passano dall’arrendevolezza alla sfrontatezza. Rabbia, depressione e scatto d’orgoglio: questadi sentimenti è una costante in casae le fiammate, a sprazzi, in campo ne sono la cartina di tornasole. Sono, anche queste, la certificazione del grande caos”. Il cambio in panchina delIl cambio in panchina — da Garcia a Mazzarri — non ha prodotto effetti, la squadra partenopea ha cronicizzato la sua crisi ma le responsabilità non sono tutte dell’uomo in panchina, chi prima e chi dopo. Il violino di Garcia si è scordato nell’arco di un mesetto, ma la sua sostituzione è arrivata quando la situazione ...