Napoli | ultimo allenamento per Mazzarri?

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Iloggi ha affrontato una seduta dia Castelvolturno. All’interno del SSCN Konami Training Center, forse per l’ultima volta, ha diretto quelli che per tre mesi sono stati i suoi uomini. Si rincorrono, infatti, le voci su Calzona, molto probabilmente affiancato da Hamsik. Voci anche su un ritorno di Sinatti. Secondo Walter De Maggio la Federazione darebbe sicuramente l’ok per il doppio incarico del preparatore atletico. La seduta di oggi è stata suddivisa tra parte atletica ed una parte tecnica con la palla. Mercoledì il Barcellona scenderà in campo al Maradona per la partita di andata degli ottavi di finale della Champions League e, nonostante il momento non ottimale dei catalani, ildovrà presentarsi al meglio per provare a superare il turno., ...