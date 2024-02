Napoli | Tarallo prep portieri | “Calzona…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Calzona nuovo allenatore del. A RadioCentrale, nel corso della trasmissione ‘Un calcio alla radio’, è intervenuto Lucianoaratore dei. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ho conosciuto Calzona e Sinatti, abbiamo lavorato insieme. Non tanto tempo fa, dissi che ilavrebbe dovuto prendere Ciccio Calzona, poi hanno optato per altre scelte, è l’alter ego di Maurizio Sarri“.al… Io al? Nutrono rancore verso le persone, col rancore non si vive bene, ma ognuno vive a modo suo. Io ho avuto problemi con Giuntoli perché la mia intenzione era di tutelare chi sta peggio di me, quando tocchi la dignità delle persone ti mando a fanculo. Ho avuto poi modo di parlare con la società, ...