Napoli | svolta sempre più vicina | ecco chi sarà il nuovo allenatore

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCi siamo. Tranne sorprese, a breve Francesco Calzona, attuale tecnico della Slovacchia dovrebbe assumere la guida delper cercare di rimettere in sesto una stagione che sta assumento contorni estremamente negativi. La mossa di Aurelio De Laurentis arriva a poca distanza dalla sfida di Champions League contro il Barcellona proprio per dare al tecnico il tempo di preparare la partita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

