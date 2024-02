Napoli | sopreso a cedere droga a Secondigliano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sorpreso un 20enne anel Quartiere di: arrestato. Aveva complessivamente circa 190 grammi tra cocaina, marijuana e hashish e munizioni. Lo scorso 16 ffebbraio Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariatohanno notato, nei pressi di un edificio di via dello Scirocco, una persona che, con atteggiamento circospetto, dopo aver prelevato qualcosa da un vano elettrico dello stabile. Poi lo ha ceduto ad alcune persone in cambio di denaro, che poi si sono allontanate frettolosamente. I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’azione criminosa, bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 707 euro, evidente provento ...