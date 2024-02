Napoli | seduta surreale a Castelvolturno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ilprepara la partita di andata di Champions League. Mercoledì gli uomini, di Mazzarri o di Calzona, ancora regna l’incertezza, affronteranno il Barcellona allo Stadio Maradona. I catalani non vengono da un buon periodo. Sono, tuttavia, in zona Champions, ma veleggiano al terzo posto ad 8 punti dal Real Madrid. Hanno vinto in extremis contro il Celta Vigo di Benitez nell’ultima giornata di Liga. Tuttavia, quando certe squadre affrontano la Champions, soprattutto nei turni che contano, si trasformano e adaranno battaglia. Ilsta attraversando un lungo periodo di crisi. Probabilmente siamo alla vigilia del terzo cambio in panchina. Si vocifera insistentemente di un imminente esonero di Mazzarri a beneficio del ct della Slovacchia Calzona. Insieme a lui, secondo i rumors, potrebbe ritornare anche Marek Hamsik. ...