Napoli | qualora Mazzarri…

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Da www.tutto.net: Walter Mazzarri è in bilico sulla panchina del, l’ottavo d’andata di Champions League contro il Barcellona dovrebbe decidere il futuro del tecnico. Intanto nelle ultime ore, tra i possibili candidati, sale in pole un altro ex azzurro: Francesco Calzona. Ma chi è Calzona? Una vita da vice per l’allenatore nato a Vibo Valentia, prima secondo di Maurizio Sarri, poi di Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti. Poi l’avventura in proprio sulla panchina della Slovacchia, che ha portato pochi giorni fa all’incredibile qualficazione agli Europei in Germania della prossima estate. Quella telefonata di ‘Marekiaro’ La chiamata di Hamsik: Prima esperienza per lui da capo-allenatore, all’età di 55 anni, dopo aver sempre rifiutato tante proposte in passato perché era contento di ciò stava facendo. Questo fino ad ...