Napoli | precipita da tre metri durante lavori ristrutturazione | morto operaio 35enne

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – Prosegue la tragica lista degli incidenti sul lavoro in Italia. Oggi 19 febbraio undi 35 anni èa Casalnuovo dindo da circa tredi altezzaalcunidiin via Amalfi. Il giovane è arrivato giàal pronto soccorso di Villa dei Fiori. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Altro incidente sul lavoro in provincia di Pisa dove due operai che installavano pannelli solari sulla copertura di un capannone in località Fornacette, nel comune di Calcinaia, sono caduti a causa del cedimento del tetto, facendo un volo di circa ottorimanendo gravemente feriti. Si tratta di due giovani di ...