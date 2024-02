Napoli | per Mazzarri aria di…

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’allenatore del, Walter, secondo il Corriere dello Sport va verso l’esonero anche in caso di vittoria in Champions League contro il Barcellona: “Al centro sportivo di Castel Volturno, al tramonto del pareggio acciuffato per i capelli (di Ngonge) esattamente come le vittorie contro la Salernitana e il Verona, c’è Walterin tuta a dirigere la seduta. Il presidente, invece, non si vede: è il segnale di una gestione diversa rispetto ai giorni della rivoluzione tecnica francese. Aperto però a molte letture nonostante una base comune di partenza. Dopo il pari contro il Genoa, la panchina dista andando in frantumi”.come Ancelotti?… Domenica è stato confermato e mercoledì guiderà ilnel primo atto degli ottavi di Champions con il ...

Napoli : coltelli e tirapugni in movida , la notte dei controlli dei Carabinieri. Due lame nelle tasche di 15enni. In poco meno di 6 ore 10 denunce e ... (puntomagazine)

Calzona più Hamsik subito , il Napoli lavora per una svolta immediata . Lo scrive su X Alfredo Pedullà. Calzona più Hamsik : conferme totali. Il Napoli ... (ilnapolista)

Napoli (IPA: /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npl]) è un comune italiano di 911 621 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa.

Mazzarri a rischio esonero: il sostituto sarà in tribuna per Napoli-Barcellona Corriere dello Sport

'ADL ha chiesto a Calzona d'allenare il Napoli per il Barcellona'. Mazzarri può lasciare subito AreaNapoli.it

SPORTITALIA - Criscitiello: "Napoli, stagione compromessa, ora bisogna pensare al futuro": Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla situazione del Napoli nel suo editoriale per Sportitalia: "A Napoli non poteva essere scritturato un post scudetto peggiore di questo. La squad ...

Cagliari domani di nuovo in campo: domenica arriva il Napoli: I rossoblù sfruttano oggi il giorno di riposo per riprendere la preparazione domani come di consueto al Crai Sport Center di Assemini ...

Classifiche a confronto: Juve a +4 rispetto alla scorsa stagione, Napoli a -29: Nonostante il periodo di difficoltà, la Juventus vanta 4 punti in più in classifica rispetto alla scorsa stagione dopo 25 giornate. I bianconeri, però, non hanno ...