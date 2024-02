Napoli | Osimhen glissa su Mazzarri ma rassicura | “Pronto per il Barcellona” – VIDEO

(Di lunedì 19 febbraio 2024)non si sbilancia sull’addio di(“Non so niente”), masulle condizioni fisiche: “Sto bene,per il Barça”. Parole chiave: CALCIO– Victorha lasciato nel pomeriggio il centro sportivo di Castel Volturno, dopo l’ultimo allenamento diretto da Walter. L’attaccante nigeriano è stato intercettato da alcuni tifosi, che gli hanno chiesto un commento sull’imminente addio del tecnico. “che lascia il club? Non lo so. Non posso dire niente, il club non autorizza noi calciatori a parlare di queste situazioni”, è stata la risposta evasiva di, che ha preferitore sulla questione allenatore. Il nigeriano si è però dettoper la ...

Il PSG prepara le strategie per il futuro: Xavi Simons torna a casa: Il PSG , poi, potrebbe fiondarsi sui pezzi da novanta della Serie A individuati in Leao del Milan e Victor Osimhen del Napoli , senza sottovalutare il ritorno in pianta stabile di un talento dal ...

SNAI " Champions League: tocca a Inter e Napoli Inzaghi da "1" a 1,77, i campioni d'Italia a 2,65 col Barça: A differenza di Inter - Atletico Madrid, a Napoli si fanno preferire Over (1,70) e Goal (1,57) su Under (2,05) e No Goal (2,30). Testa a testa a 2,75 tra Lewandowski e Osimhen tra i marcatori più ...

Ferrari svela: "C'è un retroscena di Osimhen con Calzona, la scelta può essere stata fatta dai senatori": Retroscena Calzona - Napoli: spunta un aneddoto con Osimhen Napoli - Il giornalista Fabrizio Ferrari ha raccontato a CalcioNapoli24 Live alcuni aneddoti su Calzona pronto a diventare il nuovo ...