Napoli | ore di attesa | Mazzarri a Castel Volturno | De Laurentiis a Roma

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mercoledì sera ilospiterà il Barcellona al ‘Maradona’, ma il tecnico blaugrana Xavi non sa ancora a quale collega stringerà la mano prima del match di andata degli ottavi di Champions League. L’attuale allenatore partenopeo Walterè a rischio esonero, ma al momento si trova aper guidare l’allenamento di oggi della sua squadra. Il presidente del club Aurelio Deè invece ae non sono previsti al momento, secondo quanto riporta l’ANSA, in questa prima parte della giornata incontri con l’allenatore.non avrebbe ricevuto comunicazioni, ma sono sempre più forti le voci su un ribaltone in panchina. Inc’è Francesco Calzona, ex vice di Sarri e Spalletti e attuale ct della Slovacchia, pronto ad ...