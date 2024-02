Napoli | Olivera firma autografi fuori Castel Volturno La reazione sull’esonero di Mazzarri – VIDEO

Buone notizie per il Napoli Verso la sfida col Milan: Olivera , Zielinski e Meret si sono allenati regolarmente in gruppo e saranno a ... (napolipiu)

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani sera in casa del Milan . Tornano tra i disponibili anche ... (sportface)

IL PIZZINO di Urgo: Tutti gli orrori di Mazzarri: ... e Olivera, lui ha schierato Mazzocchi, uno preso per far riposare di tanto in tanto Di Lorenzo, e per di più di piede destro. Risultato è che, nell'ora in cui è stato in campo, il Napoli ha perso ...

Squadra brutta e pareggio stiracchiato: ...il Napoli rimettersi a galla. Mazzarri provvedeva alle sostituzioni per cambiare qualcosa. Era entrato Natan per Ostigard ammonito (46'), Lindstrom per Traoré e Ngonge per Politano (59'), Olivera ...

Napoli - Genoa. Le pagelle: Inappropriati.: Olivera 6 Entra nel gol del pareggio Natan 5 Vabbè è tornato dopo due mesi ma non si può giustificare tutto Lindstrom 5 poche idee ma confuse Raspadori 5 Ce lo ricordiamo per un recupero ...