Napoli | nuovo ribaltone | arriva l’ok del nuovo allenatore | tifosi scioccati

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il pareggio striminzito col Genoa probabilmente sarà decisivo per il futuro di Walter Mazzarri che probabilmente finirà l’avventura azzurra Il gol di Ngonge raggiunto sul filo del rasoio contro l’ottimo Genoa di Alberto Gilardino, ha segnato il destino di Walter Mazzarri versione 2 comedel. Il tecnico azzurro in questi 4 mesi non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La chiesa del Gesù Nuovo, o della Trinità Maggiore, è una chiesa basilicale di Napoli, sita in piazza del Gesù Nuovo di fronte all'obelisco dell'Immacolata e alla basilica di Santa Chiara.

Nuovo allenatore per il Napoli fin da subito Chi può sostituire Mazzarri Goal Italia

Francesco Calzona, chi è il possibile nuovo allenatore del Napoli (con Hamsik come vice): la coppia a cui sta ilmessaggero.it

CORRIERE DELLA SERA - Napoli, che caos, il cambio in panchina non ha sortito alcun effetto: Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul momento del Napoli: "I giocatori protestano con Mazzarri nell’intervallo della partita col Genoa poi a mente fredda si scusano. In campo passano dall’arren ...

CdS – Napoli, la panchina di Mazzarri sta andando in frantumi: una vittoria contro il Barça potrebbe non bastare | OneFootball: Il Corriere dello Sport, attraverso la propria edizione odierna, ha aggiunto dettagli all’ennesimo, nefasto momento della stagione del Napoli: “Sembra un giorno come tanti, allenamento presto e bye by ...

ULTIM’ORA- Napoli, c’è l’accordo con la Slovacchia! Calzona ha già accettato l’offerta di De Laurentiis, ore decisive…: Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha aggiornato su Twitter in merito al possibile approdo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli.