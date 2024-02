Napoli | Mazzarri verso l'esonero | incontro tra De Laurentiis e Calzona | i dettagli

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio critica la scelta di esonerare Mazzarri : “Per me è un grande errore” . CALCIO Napoli – Non ... (napolipiu)

Napoli in pieno caos, paradosso Mazzarri: dirige l'allenamento mentre De Laurentiis è al telefono col nuovo allenatore: Quello che è successo nelle ultime ore dimostra quanto il caos regni sovrano quest'anno in casa Napoli . Mazzarri , chiamato al capezzale della squadra campione d'Italia a novembre, è ormai stato esonerato oggi 19 febbraio . Il tecnico toscano non è riuscito a risollevare la squadra che solo l'...

Calzona - Napoli, Gazzetta annuncia: incontro avvenuto con De Laurentiis, in serata la firma e domani primo allenamento!: L'attuale CT dell Slovacchia prenderà il posto di Mazzarri che verrà esonerato da De Laurentiis . Calzona - Napoli, gli ultimi aggiornamenti Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport ,...

De Laurentiis ha incontrato Calzona in un albergo del Lungomare, la firma in serata (Gazzetta): Domani sarà Calzona a dirigere l'allenamento. A Mazzarri sarà presto comunicato l'esonero. Confronto in mattinata tra Adl e Chiavelli De Laurentiis ... È tutto pronto per il nuovo corso del Napoli, l'...