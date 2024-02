Napoli | Mazzarri | teso durante l’allenamento | la reazione di Zielinski

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 febbraio 2024)visibilmentesta dirigendoa Castel Volturno mentre si attende la decisione di ADL sul suo esonero prima del Barcellona. CALCIO– – Situazione di grande incertezza in casa. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra orientato ad esonerare Walteralla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona. In attesa di comunicazioni ufficiali, il tecnico si è presentato visibilmentea Castel Volturno per dirigerepomeridiano. Secondo quanto riportato dalla redazione di Kiss Kissè apparso nervoso per la surreale situazione che sta vivendo. Anche tra i giocatori serpeggia incertezza. Piotr, reduce ...